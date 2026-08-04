Los bomberos, con la esperanza de asestarle hoy el golpe definitivo al incendio de la Vall y darlo por controlado

Los bomberos siguieron trabajando ayer, en el décimo día de labores en la zona desde que el 25 de julio se declarase el incendio forestal de la Vall d'Uixó. Este martes será ya el undécimo día de trabajos y fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos cuentan a Mediterráneo que esperan que pueda ser uno de esos días decisivos: el día en que se pueda dar por controlado, al fin.

Tanto ayer como este martes el operativo de bomberos es similar: quedan 40 profesionales de distintos cuerpos trabajando en el incendio. Según dijo ayer el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, las autoridades trasladadaron el Puesto de Mando Avanzado a Eslida, abandonado su emplazamiento original de la Vall porque consideraban más operativo situarlo más cerca de donde prosiguen los esfuerzos.

Había esperanzas en que ayer se pudiese dar por controlado el incendio, pero finalmente los responsables del operativo optaron por la prudencia. Y es que durante el día tuvieron algunos pequeños humos dentro del perímetro, que se está consolidando. Esos humos no tuvieron mayor importancia y se los atajó con rapidez, pero a la postre afectaron a la decisión de mantener la calificación del fuego como «estabilizado», en vez de pasar al esperado «controlado».

Los frentes de Eslida-Artana y Tales-Alcúdia de Veo son las partes donde falta por rematar esa lucha incansable contra el fuego. Las fuentes consultadas por este rotativo trasladan un optimismo generalizado en que en las próximas horas pueda ser controlado. Después de ello, quedará tan solo la última fase, la extinción.

Buena previsión del tiempo

Los bomberos esperaban que esta madrugada la humedad fuera alta y les ayudase en las tareas. Para hoy, la previsión es similar a los últimos días.

No está previsto que se necesiten medios aéreos en las tareas de hoy y ayer tampoco se utilizaron, lo que refleja que los medios terrestres pueden con el trabajo por sí mismos.

El "método del mecherazo", detrás del fuego

El grave incendio de la Vall d’Uixó, que está estabilizado pero sigue sin ser controlado, fue provocado por el «método del mecherazo», según pudo confirmar ayer Mediterráneo y adelantó Radio Castellón citando fuentes del Seprona de la Guardia Civil, departamento que lleva a cabo la investigación sobre las causas de este fuego. Estas pesquisas avanzan al tiempo que los bomberos siguen en la zona, con el incendio estabilizado y en proceso de ser controlado después de los trabajos de este lunes.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, indicó en sus redes sociales que «se va demostrando lo que era evidente». «El responsable ha de pagar con toda ley», aseveró Barrachina sobre el origen del incendio.

Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, no confirma por el momento esta hipótesis del «mecherazo», aunque coincide en que el fuego fue provocado. «Como bien les dije, el Seprona está investigando y saben que tenían ya ubicados dos focos en un espacio cercano. Se siguen abriendo las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían ser intencionadas», indicó Bernabé en declaraciones realizadas a los medios de comunicación ayer.

El Seprona, en la información adelantada por Radio Castellón, también puntualiza que sus investigaciones «no son concluyentes». Por tanto, todavía quedan pasos a dar por parte de los investigadores.

Dos focos cercanos entre sí

El método del «mecherazo» consiste, como se desliza por su nombre, en poner la llama de un mechero en un punto de vegetación para que esta prenda y el fuego se expanda. Se trata de un método utilizado de manera habitual por los pirómanos. En el caso de la Vall, los investigadores tienen dos focos localizados en el barrio Carbonaire, cerca de las viviendas y en un punto de vegetación. Inicialmente, el incendio fue clasificado así, como de vegetación, antes de que se propagara rápidamente y se reclasificara como incendio forestal.

Minutos antes, los Bomberos de la Diputación habían apagado un primer fuego similar a pocos metros de donde se originó el segundo, que a la postre fue el que causó la desgracia en la Serra d’Espadà, uno de los tres mayores incendios forestales en la Comunitat Valenciana en la última década.

Con 9.568 hectáreas calcinadas, el incendio ha quemado el 12% del Parque Natural de la Serra d’Espadà y muchas otras montañas que se encuentran a las puertas de la sierra y que son igualmente queridas por los habitantes de los pueblos afectados.