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Detenido el presunto autor de un robo en una tienda de Benicàssim en junio

El arrestado, de 52 años, forzó la entrada de un establecimiento en Benicàssim para robar 600 euros en efectivo y 70 vapers

Vehículo de la Guardia Civil.

Vehículo de la Guardia Civil. / Alberto Ruiz - Europa Press

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Ramón Pérez

Castellón

La Guardia Civil de Benicàssim, en el marco del Plan Turismo Seguro, destinado a reforzar la seguridad en las zonas turísticas y facilitar la atención policial, ha detenido a un hombre de 52 años como supuesto autor de un robo con fuerza en un establecimiento de la localidad.

Así lo han informado este martes, indicando que las investigaciones tuvieron su origen en la madrugada del 17 de junio, cuando el supuesto autor forzó la reja exterior del local para acceder a su interior. Una vez dentro, sustrajo 600 euros en efectivo de la caja registradora, 70 cigarrillos electrónicos (vapers) y otros objetos. El valor total de lo robado asciende a 3.000 euros.

Tras la denuncia presentada por la persona perjudicada, los agentes iniciaron una investigación que culminó con la localización, identificación y detención del supuesto autor de los hechos.

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Las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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