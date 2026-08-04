Un hombre herido grave en un accidente en Xilxes
Los bomberos han tenido que rescatar al varón
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Un hombre ha resultado herido grave en un accidente de tráfico a primera hora de la mañana de este martes en Xilxes, según han informado la Guardia Civil de Tráfico y el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.
El siniestro ha consistido en una salida de vía tras la cual el conductor ha quedado atrapado en su vehículo. Por tanto, efectivos del parque Plana Baixa han tenido que acudir a excarcelarlo para que los sanitarios pudieran atenderlo.
Una vez fuera del vehículo se le ha dado una primera asistencia sanitaria antes de llevarlo a un hospital en una SAMU.
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