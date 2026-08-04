Un motociclista herido grave al caerle encima material desprendido de un camión en Moncofa

Un motociclista ha salido este martes herido grave en el término municipal de Moncofa en un accidente de tráfico, según han explicado a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro ha ocurrido en las primeras horas de la tarde en el camí Cabres de esta localidad de la Plana Baixa. El contenido de un camión se ha desprendido y ha golpeado en su caída a un motociclista que también se encontraba circulando en el lugar.

En una zona del camí Cabres hay una zona industrial con varias empresas. El herido ha sido trasladado a un centro hospitalario para recibir mayor atención.