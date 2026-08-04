El operativo del Arenal Sound termina con 17 detenidos y 70 denuncias: de delitos contra el patrimonio a hacer tatuajes sin permiso fuera del festival

La Guardia Civil de Castellón ha hecho balance este martes del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de la 16º edición del festival Arenal Sound de Burriana, diseñado para garantizar la seguridad ciudadana, mantener el orden público y prevenir infracciones. El operativo ha contado con la participación de efectivos de distintas especialidades de la Guardia Civil, que han llevado a cabo labores de vigilancia, control de accesos, regulación del tráfico y prevención de la delincuencia por mar, tierra y aire.

Como resultado del dispositivo, se ha procedido a la detención de 17 personas y otra ha sido investigada por la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos delitos contra el patrimonio, atentado contra agentes de la autoridad, requisitorias judiciales en vigor y tráfico de drogas.

Menos graves

Asimismo, los agentes han formulado un total de 70 denuncias administrativas, principalmente por infracciones relacionadas con la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, como el consumo o la tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública, el porte de armas prohibidas y la desobediencia a los agentes de la autoridad. También se han interpuesto denuncias relacionadas con la Ley de Costas, la inspección técnica de vehículos y cuestiones sanitarias, como la realización de tatuajes sin la correspondiente autorización.

Hasta la fecha, los hechos delictivos conocidos ascienden a un total de 36, aunque el balance podría ampliarse en función de las denuncias que puedan recibir otras unidades o presentarse en cualquier otro punto del territorio nacional.

Un fallecido

Este lunes, Mediterráneo confirmó el fallecimiento de un trabajador del Arenal Sound. La organización dice que el empleado se desmayó antes de que empezara la jornada del domingo en la cita musical de Burriana.

Los sanitarios acudieron al lugar y trasladaron a este varón al hospital La Plana de Vila-real, donde finalmente se certificó su defunción.

"En Arenal Sound lamentamos profundamente su pérdida y nuestros pensamientos están con sus familiares, conocidos y con todos sus compañeros de organización. Desde el festival desconocemos las causas del fallecimiento y por respeto a la privacidad del trabajador y sus allegados en estos momentos tan dificiles no podemos compartir más información", dijeron los organizadores del Arenal Sound en un comunicado.