Tratan de rescatar a tres personas atrapadas en una zona de difícil acceso en un monte de Castellón

Los bomberos intentan rescatar este martes por la tarde a tres personas que se encuentran en una zona de difícil acceso de Fanzara, en la comarca del Alto Mijares.

Así lo han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, que ha desplazado al lugar a una dotación del parque Espadà-Millars y a una Unidad de Rescate de Montaña, con helicóptero de rescate incluido para facilitar las labores de extracción. El medio aéreo procede de la Generalitat Valenciana.

Estas tres personas están sin poder avanzar ni retroceder de la zona en la que han quedado encalladas, en el Barranc del Turio de Fanzara.

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