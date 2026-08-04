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Tratan de rescatar a tres personas atrapadas en una zona de difícil acceso en un monte de Castellón

Los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón trabajan en el Barranc del Turio de Fanzara para extraer a los excursionistas, que no pueden avanzar ni retroceder del punto en el que están

Panorámica de Fanzara.

Panorámica de Fanzara. / Mediterráneo

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Los bomberos intentan rescatar este martes por la tarde a tres personas que se encuentran en una zona de difícil acceso de Fanzara, en la comarca del Alto Mijares.

Así lo han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, que ha desplazado al lugar a una dotación del parque Espadà-Millars y a una Unidad de Rescate de Montaña, con helicóptero de rescate incluido para facilitar las labores de extracción. El medio aéreo procede de la Generalitat Valenciana.

Estas tres personas están sin poder avanzar ni retroceder de la zona en la que han quedado encalladas, en el Barranc del Turio de Fanzara.

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