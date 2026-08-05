Un accidente complica la circulación en la AP-7 a la altura de Moncofa
La incidencia está provocando dificultades para los conductores que circulan por esta vía de la provincia de Castellón
La circulación por las principales carreteras de la provincia de Castellón presenta algunas complicaciones durante la tarde de este miércoles. Quienes tengan previsto desplazarse por la zona deben prestar atención al estado del tráfico y extremar la precaución ante posibles retenciones.
Un accidente está dificultando la circulación en la autopista AP-7 a la altura de Moncofa, en sentido hacia Valencia. La incidencia se ha producido en torno al punto kilométrico 457 y está provocando tráfico lento.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su cuenta oficial en X, anteriormente Twitter, las retenciones alcanzan hasta dos kilómetros.
Todos los carriles afectados
El tramo afectado se encuentra entre los puntos kilométricos 454 y 457,4 de la AP-7. La información facilitada señala que la incidencia afecta a todos los carriles en sentido creciente, hacia Valencia.
El aviso permanece activo desde las 15.33 horas de este miércoles, 5 de agosto, y presenta un nivel de servicio amarillo.
Tráfico lento en dirección a Valencia
Los conductores que circulen por esta zona pueden encontrarse con retenciones y circulación lenta mientras continúe activa la incidencia.
Por el momento, la información publicada por la DGT no aporta datos sobre los vehículos implicados, posibles heridos ni las circunstancias concretas en las que se ha producido el accidente.
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