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Detienen a un hombre por un robo en un almacén de Castellón

El valor de los efectos sustraídos ascendió a más de 2.500 euros

Robos en campo valenciano, imagen del un equipo Roca de la Guardia Civil.

Robos en campo valenciano, imagen del un equipo Roca de la Guardia Civil.

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Diego Sánchez

La Guardia Civil de Castellón, a través del Equipo Roca de Vinaròs ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en las instalaciones municipales de la localidad de Canet lo Roig.

La investigación enmarcada dentro del Plan contra los Robos en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas de la Guardia Civil, se inició tras el hecho delictivo registrado en la media noche del pasado 18 y 19 de junio, concretamente en un almacén municipal donde tras forzar y acceder a su interior sustrajeron diverso material valorado en 2.585 euros.

Entre los efectos sustraídos hay que destacar dos equipos de soldadura, una motosierra y dos sopladores, útiles empleados para los trabajos llevados a cabo por la corporación local en la localidad.

Como resultado de la investigación, gracias a las pesquisas y gestiones llevadas por los agentes, se pudo acotar de forma precisa la franja horaria de la comisión del supuesto delito, identificar el vehículo utilizado para su perpetración y proceder a la detención del supuesto autor de los hechos.

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Las diligencias instruidas han sido entregadas a la Autoridad Judicial competente.

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