Colisión entre una moto y un turismo en Castelló: el motorista trasladado al Hospital General

Un motorista ha resultado herido este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida del Mar de Castelló, concretamente ya en el distrito marítimo de la ciudad.

El siniestro se ha producido alrededor de las 8.00 horas y en él se han visto implicados una motocicleta y un turismo. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital General de Castelló.

Así ha quedado la puerta del coche tras el accidente / Policía Local Castelló

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Castelló y una ambulancia. Las imágenes difundidas muestran la motocicleta tendida sobre la calzada y daños importantes en el lateral del vehículo implicado.

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La Unidad de Atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias y de la investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el accidente. Por el momento, no ha trascendido el estado de salud del motorista.