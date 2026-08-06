Accidente entre un camión frigorífico y un portavehículos en la AP-7 a su paso por Castellón
El siniestro se ha producido en sentido Barcelona y ha requerido la intervención de los servicios de emergencia
La circulación por la AP-7 a su paso por Castellón se ha visto alterada tras registrarse un accidente de tráfico en uno de los tramos que conectan las salidas de la ciudad. El incidente ha provocado restricciones en la vía mientras se desarrollaban las labores de asistencia y se aseguraba la zona.
El accidente se ha producido en dirección Barcelona, entre las salidas Castellón Sur y Castellón Norte, y se han visto implicados dos vehículos articulados: un camión portavehículos que transportaba varias cabezas tractoras y un camión frigorífico.
Un conductor trasladado al hospital
Como consecuencia del impacto, uno de los conductores ha tenido que ser evacuado a un centro hospitalario por un posible traumatismo craneoencefálico. El conductor del otro vehículo ha resultado ileso.
Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre el estado de la persona trasladada ni sobre las circunstancias concretas en las que se ha producido el accidente.
Restricciones en sentido Barcelona
El incidente ha obligado a cortar el carril derecho de la AP-7 en sentido Barcelona, lo que ha afectado a la circulación en este punto de la autopista.
Las actuaciones se han centrado en atender a los implicados y mantener la seguridad en la vía mientras permanecían los vehículos accidentados en la zona.
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