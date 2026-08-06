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Otro golpe a la venta ambulante ilegal: intervienen casi 700 artículos en Orpesa y Peñíscola

La actuación se ha saldado con cuatro personas denunciadas por infracciones relacionadas con la venta ambulante

Material intervenido en Orpesa y Peñíscola

Material intervenido en Orpesa y Peñíscola / GC

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Diego Sánchez

La Guardia Civil ha desarrollado durante todo el fin de semana varios dispositivos operativos contra la venta ambulante de productos presuntamente falsificados en Orpesa y Peñíscola, que ha permitido intervenir casi 700 artículos de diferentes marcas, valorados en más de 10.000 euros, así como denunciar administrativamente a dos personas por diversas infracciones relacionada con esa actividad.

La actuación se llevó a cabo durante varias jornadas en las zonas de mayor afluencia turística del municipio de Orpesa, donde los agentes intensificaron la vigilancia para prevenir la comercialización ilícita de productos y proteger tanto a los consumidores como a los titulares de las marcas afectadas y al comercio legal.

Como resultado del dispositivo fueron intervenidos numerosos productos destinados a la venta ambulante, entre ellos camisetas deportivas, perfumes, joyas, gafas de sol y otros artículos de distintas marcas comerciales.

En Peñíscola, la Guardia Civil también ha procedido a la incautación de casi 70 artículos de diferentes marcas que también han podido ser retirados del mercado ilegal.

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La actuación se ha saldado con cuatro personas denunciadas por infracciones relacionadas con la venta ambulante. Las intervenciones permitieron además retirar del mercado una importante cantidad de productos cuya comercialización podría inducir a error a los consumidores y ocasionar un perjuicio económico tanto a los titulares de las marcas como al comercio legal.

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