La Policía Local de Castelló detiene a un joven de 20 años al localizar casi 90 gramos de hachís en su mochila

La Policía Local de Castelló detuvo durante la madrugada del pasado sábado a un joven de 20 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras una intervención llevada a cabo en una zona de ocio de la ciudad. La actuación, en la que participó la Unidad Canina de la Policía Local, permitió intervenir cerca de 89 gramos de una sustancia, presuntamente hachís, un cuchillo con restos de la misma sustancia y 1.225 euros en efectivo, ha informado este jueves el Ayuntamiento de Castelló.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado "el excelente trabajo que realizan los agentes de la Policía Local, especialmente las unidades especializadas, cuya preparación y coordinación permiten detectar y actuar frente a conductas delictivas que afectan a la seguridad ciudadana".

En un coche

Los hechos ocurrieron sobre las 03.00 horas de la madrugada del pasado sábado, cuando agentes de la Policía Local interceptaron un vehículo en el que viajaba el ahora detenido durante un dispositivo de vigilancia en una zona de ocio de la ciudad.

Con la intervención de la Unidad Canina de la Policía Local, los agentes localizaron en la mochila del joven cerca de 89 gramos de una sustancia que, presuntamente, era hachís, además de un cuchillo con restos de la misma sustancia y 1.225 euros en efectivo.

Traslado a la Policía Nacional

Ante los indicios hallados, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Posteriormente, el detenido, junto con las diligencias instruidas por la Policía Local, fue trasladado a dependencias de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde se continuaron las investigaciones y se realizaron los trámites para su puesta a disposición judicial.