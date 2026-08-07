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Hasta cinco coches implicados en un aparatoso accidente múltiple en la AP-7 en Castellón: reabren la autopista

El siniestro deja al menos un herido leve y genera retenciones de varios kilómetros

El accidente de este viernes en Almassora, en la AP-7.

El accidente de este viernes en Almassora, en la AP-7. / Kmy Ros

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un total de cinco coches se han visto involucrados en un aparatoso accidente múltiple en la autopista AP-7 a la altura del término municipal de Almassora, en dirección a València, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo. El accidente se ha registrado esta tarde de viernes muy cerca de la entrada a la autopista que hay entre la Ciudad del Transporte de Castellón y el grupo Benadresa de Castelló.

Una persona se encuentra herida leve, según las autoridades, que cuando han visto la cantidad de automóviles accidentados han temido que pudiera ser más grave. Sin embargo, al final el resto de involucrados ha salido ileso.

Mientras tanto, por la cantidad de vehículos implicados era imposible circular esta tarde por la AP-7 en sentido València.

Se llegaron a cortar todos los carriles en esa dirección y se registran colas que ya son kilométricas, por lo que se recomienda a los conductores que eviten la autopista. No obstante, al menos ya se ha logrado reabrir uno de los carriles al tráfico.

Noticias relacionadas y más

Las colas en la AP-7 en dirección hacia València este viernes en Almassora.

Las colas en la AP-7 en dirección hacia València este viernes en Almassora. / Kmy Ros

La persona que ha resultado herida, que es la que iba de copiloto en el último de los coches que se ha accidentado, ha sido trasladada al Hospital La Plana de Vila-real para recibir más asistencia médica.

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