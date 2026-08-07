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Otro detenido por amenazas con un cuchillo en un bar lleno de gente en el centro de Castelló

Se trata de la segunda situación similar en una semana en la capital de la Plana

Imagen de archivo de un hombre sujetando un cuchillo.

Imagen de archivo de un hombre sujetando un cuchillo. / Mediterráneo

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Neus Bravo

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron este jueves a un hombre por presuntas amenazas con un cuchillo en un bar que estaba lleno de gente. Ocurrió en el centró de Castelló, en la calle Huerto de Mas, justo al lado de la plaza de la Paz, según contaron este viernes a Mediterráneo fuentes de toda solvencia.

Se trata de la segunda situación de características similares que ocurre en la capital de la Plana en apenas cinco días, pues el pasado sábado la Policía Local detuvo a otra persona que portaba un arma blanca de 18 centímetros y supuestamente realizó amenazas graves fuera de una conocida zona de ocio de la Gran Vía castellonense.

En pleno día

El nuevo incidente ocurrió en otro local del sector de la hostelería y fue a la hora de comer, sobre las 13.45 horas. El bar se encontraba repleto de clientes y la calle también registraba una gran afluencia de transeúntes, por lo que el altercado alertó a los ciudadanos que se encontraban en la zona.

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Supuesamente, el cuchilló que utilizó este segundo detenido por amenazas también era de grandes dimensiones y el propio personal del bar se asustó al ver lo que estaba ocurriendo y en lo que podría resultar si la cosa iba a más. Por fortuna, todo se quedó al parecer en las amenazas. Las primeras hipótesis de los agentes tratan sobre una posible deuda económica que se encontraría detrás del suceso.

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