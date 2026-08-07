Otro detenido por amenazas con un cuchillo en un bar lleno de gente en el centro de Castelló
Se trata de la segunda situación similar en una semana en la capital de la Plana
Efectivos de la Policía Nacional detuvieron este jueves a un hombre por presuntas amenazas con un cuchillo en un bar que estaba lleno de gente. Ocurrió en el centró de Castelló, en la calle Huerto de Mas, justo al lado de la plaza de la Paz, según contaron este viernes a Mediterráneo fuentes de toda solvencia.
Se trata de la segunda situación de características similares que ocurre en la capital de la Plana en apenas cinco días, pues el pasado sábado la Policía Local detuvo a otra persona que portaba un arma blanca de 18 centímetros y supuestamente realizó amenazas graves fuera de una conocida zona de ocio de la Gran Vía castellonense.
En pleno día
El nuevo incidente ocurrió en otro local del sector de la hostelería y fue a la hora de comer, sobre las 13.45 horas. El bar se encontraba repleto de clientes y la calle también registraba una gran afluencia de transeúntes, por lo que el altercado alertó a los ciudadanos que se encontraban en la zona.
Supuesamente, el cuchilló que utilizó este segundo detenido por amenazas también era de grandes dimensiones y el propio personal del bar se asustó al ver lo que estaba ocurriendo y en lo que podría resultar si la cosa iba a más. Por fortuna, todo se quedó al parecer en las amenazas. Las primeras hipótesis de los agentes tratan sobre una posible deuda económica que se encontraría detrás del suceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva
- Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Castellón
- Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
- Accidente entre un camión frigorífico y un portavehículos en la AP-7 a su paso por Castellón
- Hallan un arsenal enterrado con más de 60 proyectiles de artillería de la guerra civil en un pueblo de Castellón
- De 482 a 803 euros: así son los 23 primeros pisos de alquiler protegido y asequible de Vila-real
- La gasolinera más barata de España está en Castellón: hasta 24 euros de diferencia entre estaciones
- La lacra de la okupación en Castelló no cesa y pone en guardia a los vecinos: el nuevo lugar y los detrozos que han hecho los usurpadores