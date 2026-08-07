Dos detenidos tras robar 30 toneladas de cableado telefónico valorado en casi 200.000 euros en Onda
La Guardia Civil ha esclarecido el hurto continuado de cableado de telecomunicaciones y los daños de una red de fibra óptica
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 39 y 44 años, como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado de telecomunicaciones y otro de daños, tras esclarecer la sustracción de 6.500 metros de cableado telefónico en desuso y los daños ocasionados en una instalación de fibra óptica en Onda.
La investigación se inició tras tener conocimiento de la desaparición de una importante cantidad de cableado de cobre perteneciente a un tendido telefónico fuera de servicio. El material sustraído alcanzaba una longitud aproximada de 6.500 metros, con un peso superior a las 30 toneladas y un valor estimado cercano a los 198.000 euros.
Durante el desarrollo de las actuaciones también se pudo relacionar este hecho con unos daños provocados en una instalación de fibra óptica de una empresa de la misma localidad, ocasionados durante la comisión del hurto.
Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron identificar a los presuntos responsables y vincularlos con la venta del cobre sustraído en distintos establecimientos dedicados al reciclaje de metales, procediéndose finalmente a su detención.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Burriana.
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