Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: tres incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado

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Las tormentas y la intensa actividad eléctrica multiplican los incendios en el interior de Castellón, con varios focos activos y numerosos medios terrestres y aéreos movilizados
La intensa actividad eléctrica asociada a las tormentas marcó ayer viernes una tarde complicada en el interior de Castellón, con focos declarados en Culla, Tírig, la Serra d’en Galceran y la Salzadella. El viento, la lluvia y los rayos dificultaron por momentos las labores de extinción y obligaron a mantener desplegado un amplio dispositivo que ha trabajado durante la noche.
Te contamos la evolución de los incendios en Castellón en esta noticia
Bernabé: "Las dos próximas horas serán vitales"
La orografía es el principal problema
Por su parte, Antonio Rodrigo, director técnico del PMA, ha señalado que la orografía es el principal problema en estos fuegos pero "lo hemos podido subsanar con todos los medios que tenemos trabajando en el terreno" y en principio "el incendio está muy bien y la evolución ha sido favorable".
Por la noche "hemos podido trabajar y reducir la progresión de mismo" y las condiciones meteorológicas son favorables", ha agregado.
"Todos los incendios provocados por rayos"
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado que son 91 las personas que se han desalojado de diversas masías por parte de la Guardia Civil y ha señalado que durante la noche "se ha realizado una labor muy intensa".
Desde el primer momento, ha señalado, trabaja en la zona una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplaza ya a Tírig, y ha mostrado su deseo de que "pueda tener evolución positiva".
Todo apunta, ha señalado la delegada, a que "todos los incendios fueron provocados por rayos", por la tormenta seca que tuvo lugar en la zona, aunque se siguen investigando los focos de manera exhaustiva.
45 hectáreas quemadas y 4 kilómetros de perímetro
El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama señala respecto a las hectáreas quemadas, que actualmente son 45, según las mediciones de los drones, y hay 4 kilómetros de perímetro. "Afortunadamente no es una gran extensión", ha agregado.
El PMA se mueve a Tírig
Un total de 200 efectivos terrestres y 17 medios aéreos trabajan en los incendios forestales declarados ayer en Castellón, que habrían sido ocasionados a causa de rayos y centran sus esfuerzos en Tírig, después de haber mejorado la situación en la Serra d'en Galceran y haberse dado por controlado el foco de Culla.
Así lo han manifestado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la reunión del cecopi celebrada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Serra d'en Galceran pero que se está desplazando hasta Tírig junto a los medios aéreos.
El incendio de Culla, estabilizado
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