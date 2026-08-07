Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: tres incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado

"Todos los incendios provocados por rayos"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado que son 91 las personas que se han desalojado de diversas masías por parte de la Guardia Civil y ha señalado que durante la noche "se ha realizado una labor muy intensa".

Desde el primer momento, ha señalado, trabaja en la zona una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplaza ya a Tírig, y ha mostrado su deseo de que "pueda tener evolución positiva".

Todo apunta, ha señalado la delegada, a que "todos los incendios fueron provocados por rayos", por la tormenta seca que tuvo lugar en la zona, aunque se siguen investigando los focos de manera exhaustiva.