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Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: tres incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado

Las tormentas y la intensa actividad eléctrica multiplican los incendios en el interior de Castellón, con varios focos activos y numerosos medios terrestres y aéreos movilizados

Vídeo: incendio en Tírig

Vídeo: incendio en Tírig

Erik Pradas

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Fede Navarro

Adrián Bachero

La intensa actividad eléctrica asociada a las tormentas marcó ayer viernes una tarde complicada en el interior de Castellón, con focos declarados en Culla, Tírig, la Serra d’en Galceran y la Salzadella. El viento, la lluvia y los rayos dificultaron por momentos las labores de extinción y obligaron a mantener desplegado un amplio dispositivo que ha trabajado durante la noche.

Te contamos la evolución de los incendios en Castellón en esta noticia

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