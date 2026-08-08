18 medios aéreos se suman a los 150 terrestres que trabajan en los incendios de Castellón

Un total de 18 medios aéreos se han incorporado a primera hora de la mañana a los incendios forestales declarados ayer en Serra d'en Galceran, Culla y Tírig junto a un amplio dispositivo terrestre de 150 efectivos que se está coordinando desde el Puesto de Mando Avanzado con una evolución que es, en principio, positiva.

Además de los medios aéreos -una unidad helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat, 12 medios aéreos de la Generalitat y 5 del Ministerio y la UME- trabajan en estos tres fuegos 8 unidades terrestres de Bomberos de la Generalitat, 7 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía de la Generalitat, la UME, medios sanitarios y la Guardia Civil.

El fuego, declarado ayer a última hora de la tarde ha obligado a desalojar varias masías y a confinar la población de Serra d'en Galceran.

La Generalitat ha convocado a primera hora una reunión de coordiación del cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en la localidad de Serra d'en Galcerán en la que participa el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina y los responsables del operativo de extinción.

Desde Emergencias han indicado que Cruz Roja Emergencias ha gestionado el alojamiento de unas 10 personas en el polideportivo de Els Ibarsos.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha explicado desde el PMA que los incendios, tras los trabajos de la noche, evolucionan de manera positiva.

En cuanto al de la Serra d'en Galcerán, Barrachinba ha señalado que ha quemado unas 45 hectáreas y en estos momentos están trabajando todos los medios aéreos trabajan en este fuego y en el de Tírig.

Se mantiene el confinamiento de Serra d'en Galcerán y las evacuaciones, según ha indicado la presidenta, por precaución.

Pilar Berbané ha indicado que se trabaja de manera coordinada con la Generalitat y ha señalado que durante la noche los efectivos de la UME han hecho vigilancia en puntos calientes y labores de perimetración.

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Asimismo ha señalado que efectivos de la Guardia Civil han procedido al desalojo de algunas masías cercanas al fuego.