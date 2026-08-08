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Un motorista, herido grave y trasladado al hospital tras un accidente con varios vehículos implicados en la AP-7 en Castellón

El suceso ha tenido lugar sobre las 9.00 horas y ha habido retenciones en la zona

Las cámaras de la AP-7 en Moncofa captan las retenciones tras el accidente

Las cámaras de la AP-7 en Moncofa captan las retenciones tras el accidente / DGT

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Adrián Bachero

Adrián Bachero

Un motorista ha resultado herido grave y ha tenido que ser trasladado al Hospital de Sagunto tras verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la AP-7, a la altura de Moncofa.

El siniestro se ha registrado en el punto kilométrico 457 y en la colisión se han visto implicados dos turismos y una motocicleta. Los conductores de los dos coches, en principio, han resultado ilesos.

Aviso de la DGT del accidente y el tramo afectado

Aviso de la DGT del accidente y el tramo afectado / DGT

El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo de la autopista, lo que ha generado retenciones y tráfico lento durante varios kilómetros en dirección a Valencia.

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Los vehículos implicados ya han sido retirados de la calzada tras el trabajo de los operarios, que han logrado restablecer por completo la circulación a mitad de la mañana.

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