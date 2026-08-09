Cae una red que estafaba a ancianos en cajeros automáticos: actuaban en Castellón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsable de 14 delitos de estafa mediante el conocido método del scalping, una modalidad delictiva que se comete en cajeros automáticos y que tenía como principales víctimas a personas de edad avanzada. Se calcula que estas actividades sumaron un perjuicio cercano a 60.000 euros.

La investigación también ha permitido identificar a otros miembros del grupo criminal, que actuaba de forma itinerante por diferentes provincias del territorio nacional, entre ellas Valencia, Castellón y Alicante.

Detención en Zaragoza

El detenido fue localizado el pasado 23 de julio en Zaragoza tras una investigación iniciada al detectar la presencia de esta organización criminal en la capital aragonesa.

El modus operandi consistía en acercarse a la víctima mientras realizaba una operación en un cajero automático y advertirle de que había olvidado recoger un billete de 20 euros. Mientras la persona comprobaba si realmente se había producido esa incidencia, el delincuente observaba el número PIN y, aprovechando un momento de distracción, sustraía la tarjeta. Posteriormente, hacía creer a la víctima que el cajero había retenido la tarjeta y le indicaba que regresara a la entidad bancaria en horario de oficina para recuperarla.

Extracciones de dinero

Con la tarjeta y el código PIN en su poder, los autores realizaban después extracciones de dinero en efectivo.

Las pesquisas han permitido determinar que los integrantes del grupo se movían continuamente por distintas provincias, entre ellas Castellón, Zaragoza, Huesca, Valencia, Granada, Cantabria, Madrid, Alicante y Murcia, donde cometían este tipo de hechos delictivos antes de regresar a Francia, país desde el que se desplazaban expresamente para actuar durante unos días y obtener el máximo beneficio económico. Hasta el momento se les atribuyen 14 hechos delictivos, con un perjuicio cercano a los 60.000 euros.

Ingreso en prisión

La elevada movilidad internacional de los investigados y la ausencia de antecedentes en España dificultaron notablemente la investigación. Finalmente, tras su identificación, se estableció un dispositivo policial que permitió la detención de uno de sus integrantes, que fue puesto a disposición judicial y para el que se decretó su ingreso provisional en prisión.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de extremar las precauciones al utilizar cajeros automáticos, evitando que personas desconocidas se sitúen demasiado cerca durante la operación y no facilitando en ningún caso el acceso a la tarjeta bancaria o al código PIN.

Recomendaciones

Ante cualquier incidencia, se recomienda contactar directamente con la entidad bancaria antes de seguir las indicaciones de terceros.