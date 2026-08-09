Hallan el cadáver de un hombre en el estanque del Parque Ribalta de Castelló

Un cadáver fue hallado este domingo por la mañana flotando en el estanque del Parque Ribalta de Castelló, según confirmaron varias fuentes conocedoras delc aso a Mediterráneo. El cuerpo pertenece a un hombre del que por el momento no ha trascendido más información, por lo que prosigue el misterio sobre su identidad.

La luctuosa aparición se produjo sobre las 8.00 horas, al amanecer, cuando se recibió un aviso de que había una persona que aparentemente yacía sin vida en el agua del estanque, lugar de Castelló donde en el pasado ya se habían encontrado otros cadáveres.

Actúan Policía Local y bomberos

La Policía Local acudió rápidamente al lugar tras tener conocimiento de lo ocurrido, y los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló también se movilizaron para ver si todavía era posible hacer algo por la vida del varón. Sin embargo, cuando los efectivos del cuerpo local de bomberos lo sacaron del agua, vieron que nada se podía hacer por él. Los sanitarios confirmaron su fallecimiento.

Las causas de la muerte se desconocen todavía, pero según pudo saber este diario el cadáver no presentaba signos de violencia. No obstante, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer este fallecimiento. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Castellón para realizarle la autopsia.

En 2021 y en 2022, dos personas fueron encontradas muertas también en el estanque del Ribalta. Además, en julio de 2025 se hallaron los restos de otro hombre en el parque James Boera, en las inmediaciones de la avenida Enrique Gimeno. El mismo parque, años atrás, también fue el escenario del hallazgo de otro cadáver.

Muerte similar en Salamanca

El cuerpo sin vida de un varón de unos 40 años fue hallado este domingo, también a las 8.00 horas, en una fuente de la avenida de la Merced de Salamanca, según unos datos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press.

La Policía Nacional también investiga el caso.