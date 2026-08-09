Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios en CastellónResumen incendioCrónica del CastellónCorneado en la VallReventón cálido VinaròsEl tiempo en CastellónAbandono okupas salera
instagramlinkedin

Dos heridos en un accidente en la AP-7 tras chocar un coche contra la mediana en Castellón

El siniestro se ha producido en el kilómetro 426, en sentido Barcelona y junto a la salida de Castellón Norte.

El vehículo accidentado todavía permanece en la autopista

El vehículo accidentado todavía permanece en la autopista / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián Bachero

Adrián Bachero

Dos personas han resultado heridas esta madrugada en un accidente de tráfico registrado en la AP-7 a la altura de Castelló, después de que el vehículo en el que viajaban sufriera una salida de vía y acabara impactando contra la mediana de la autopista.

El suceso se ha producido alrededor de las 4.24 horas de la madrugada del sábado al domingo, concretamente en el kilómetro 426 de la AP-7, en sentido Barcelona, justo a la altura de la salida de Castellón Norte, tal y como confirman desde el subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Aviso de la DGT del accidente

Aviso de la DGT del accidente / DGT

Circulación restablecida

Por causas que se desconocen, el conductor de un turismo con matrícula francesa ha perdido el control del vehículo, que se ha salido de la calzada y ha terminado chocando contra la mediana. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del coche han resultado heridos.

El accidente ha obligado a actuar en la zona durante la madrugada, aunque a estas horas la circulación se encuentra completamente restablecida y no existen afecciones importantes al tráfico en este tramo de la autopista.

Noticias relacionadas y más

El vehículo accidentado, sin embargo, permanece todavía en la mediana, tal y como se puede observar desde las cámaras de tráfico. Está previsto que los operarios procedan a su retirada durante las próximas horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: cuatro incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado
  2. Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó
  3. Cuatro incendios complican el interior de Castellón y obligan a desalojar masías y confinar un municipio
  4. Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior
  5. Una empresa de Vila-real hará un rascacielos de 200 metros en Nueva York: no es la única conexión entre las dos ciudades
  6. Un motorista, herido grave y trasladado al hospital tras un accidente con varios vehículos implicados en la AP-7 en Castellón
  7. Vinaròs vive un espectacular ‘esclafit’ cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
  8. En directo | Castellón-Levante: Los albinegros afrontan su último amistoso en La Coma

Dos heridos en un accidente en la AP-7 tras chocar un coche contra la mediana en Castellón

Dos heridos en un accidente en la AP-7 tras chocar un coche contra la mediana en Castellón

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”

Fracasaron plantando árboles en el Sáhara, pero 500 tortugas lograron lo que parecía imposible cinco años después

Fracasaron plantando árboles en el Sáhara, pero 500 tortugas lograron lo que parecía imposible cinco años después

Directo | El Gobierno pide a Ceuta agilizar la acogida de menores ante el interés de numerosas familias

Directo | El Gobierno pide a Ceuta agilizar la acogida de menores ante el interés de numerosas familias
Tracking Pixel Contents