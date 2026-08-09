Dos heridos en un accidente en la AP-7 tras chocar un coche contra la mediana en Castellón

Dos personas han resultado heridas esta madrugada en un accidente de tráfico registrado en la AP-7 a la altura de Castelló, después de que el vehículo en el que viajaban sufriera una salida de vía y acabara impactando contra la mediana de la autopista.

El suceso se ha producido alrededor de las 4.24 horas de la madrugada del sábado al domingo, concretamente en el kilómetro 426 de la AP-7, en sentido Barcelona, justo a la altura de la salida de Castellón Norte, tal y como confirman desde el subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Aviso de la DGT del accidente / DGT

Circulación restablecida

Por causas que se desconocen, el conductor de un turismo con matrícula francesa ha perdido el control del vehículo, que se ha salido de la calzada y ha terminado chocando contra la mediana. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del coche han resultado heridos.

El accidente ha obligado a actuar en la zona durante la madrugada, aunque a estas horas la circulación se encuentra completamente restablecida y no existen afecciones importantes al tráfico en este tramo de la autopista.

El vehículo accidentado, sin embargo, permanece todavía en la mediana, tal y como se puede observar desde las cámaras de tráfico. Está previsto que los operarios procedan a su retirada durante las próximas horas.