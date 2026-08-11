Detienen a un hombre reclamado por la Interpol que había robado en dos empresas en Castellón
El detenido utilizaba una identidad falsa y estaba reclamado para su extradición a Chile
El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Castellón ha detenido en la localidad de Tortosa (Tarragona) a un hombre como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, uno consumado y otro en grado de tentativa, cometidos el pasado 5 de junio en dos empresas de la provincia de Castellón. El detenido, además, estaba reclamado por Interpol por las autoridades judiciales de Chile.
La investigación se inició tras los robos cometidos en la misma jornada en una empresa del sector cerámico de l’Alcora, de donde fueron sustraídos varios ordenadores y teléfonos móviles, y en una empresa de Benicarló, donde intentaron acceder a una zona destinada al almacenamiento de neumáticos.
Las actuaciones realizadas por los agentes permitieron determinar la vinculación del detenido con ambos hechos y establecer su localización en la provincia de Tarragona, donde finalmente fue detenido en colaboración con los Mossos d’Esquadra.
Identidad falsa y reclamación internacional
En el momento de su detención, el hombre portaba documentación correspondiente a una identidad que no era la suya. Las comprobaciones posteriores permitieron confirmar su verdadera identidad y determinar que estaba reclamado por Interpol, a petición de las autoridades judiciales de Chile con fines de localización y detención para su posterior extradición.
Tras pasar a disposición judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión provisional, quedando a disposición de dicho órgano judicial a la espera de la tramitación de la solicitud de extradición.
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