Accidente sin heridos en Castellón al volcar un camión: la A-23 está cortada hacia Teruel y aconsejan evitar ir hacia allí para ver el eclipse
Los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón se han desplazado hasta la autovía tras el vuelco de un camión en el que se pensaba que había atrapados, pero finalmente no hay lesionados
Un camión ha volcado este miércoles por la tarde en la autovía A-23 en el término municipal de Altura, en la comarca del Alto Palancia, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. La autovía está cortada en su circulación hacia Teruel y hay varios kilómetros de retenciones, con desvíos establecidos por Segorbe. Solo se puede ir hacia Teruel por vías alternativas, por lo que desde la Guardia Civil de Tráfico desaconsejan masificar esas carreteras secundarias.
Teruel es la provincia que había elegido mucha gente para desplazarse a ver el eclipse, pero ante el estado de la vía se desaconseja esta opción.
Una dotación del parque Alto Palancia se ha despalzado hasta el lugar tras recibir el aviso del siniestro. No hay más vehículos implicados aparte del camión, cuyo conductor finalmente ha podido salir por su propio pie y ha sido atendido por sanitarios, aunque no presenta heridas de relevancia. El incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 30, y la salida habilitada ha sido la 27.
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