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La muerte de cigüeñas electrocutadas en un tendido eléctrico probable causa de un incendio forestal declarado este lunes en Onda

En poco más de quince días, agentes medioambientales han recuperado los cadáveres de doce ejemplares muertos y seis heridos al sur de la provincia

Un agente medioambiental actuando en la zona donde se produjo el incendio por la electroción de aves, sofocando una reproducción del fuego.

Un agente medioambiental actuando en la zona donde se produjo el incendio por la electroción de aves, sofocando una reproducción del fuego. / ASSOCIACIÓ AGENTS MEDIAMBIENTALS

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Mònica Mira

Mònica Mira

Onda

Que el tendido de la red eléctrica puede convertirse en una seria amenaza para la supervivencia de diferentes especies de aves es una evidencia que viene constatándose y denuncian entidades conservacionistas desde años. Este lunes por la noche, lo que parece reducirse a un riesgo para estos seres vivos, ha ido más allá, al ser la causa más probable de un nuevo incendio forestal en la provincia de Castellón.

Según una información difundida por la Associació Agents Mediambientals, el lunes se activó una alarma de incendio en las inmediaciones del Mirador del Millars, en el término municipal de Onda. Los servicios de extinción lograron controlarlo esa misma noche.

Aunque la investigación deberá corroborarlo, el origen del fuego pudo ser determinado pronto: la electrocución de varias cigüeñas. Concretamente cuatro, tres de ellas estaban muertas y una herida.

Cada vez que se localizan animales muertos por colisión o contacto con cableado eléctrico, los agentes medioambientales revisan la línea. En el caso de que se trate de cigüeñas, «la inspección se realiza en todos los apoyos en un radio de al menos 500 metros».

Realizando esa revisión este martes por la mañana, se han encontrado con pequeñas reproducciones del incendio, sobre las que han intervenido para evitar su propagación. Mientras lo hacían, según explican desde la asociación profesional, «han llegado operarios de Iberdrola que llevaban extintores, con eso y con otras herramientas, se ha podido dar el fuego por controlado».

El incendio puede originarse tanto porque la descarga consecuencia del contacto del ave con la red eléctrica provoque chispas o porque al causar quemaduras en el cuerpo del animal, al caer al suelo la llama se propaga por el pasto.

«No es un hecho aislado»

En poco más de quince días, con estos serían doce los cadáveres de cigüeñas electrocutadas recuperados por el servicio de la Generalitat en el sur de la provincia de Castellón. El miércoles 29 de julio, mientras el 75% de la plantilla de este cuerpo de vigilancia ambiental estaba movilizado en el incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó el 25 de julio, dos agentes destinados a otras zonas, tuvieron que acudir al aviso por la localización de nueve ejemplares muertos y cinco heridos en El Toro.

Agentes medioambientales durante la recogida de los cuerpos de nueve cigüeñas electrocutadas en El Toro.

Agentes medioambientales durante la recogida de los cuerpos de nueve cigüeñas electrocutadas en El Toro. / ASSOCIACIÓ AGENTES MEDIAMBIENTALS

Lo habitual es que estos sucesos no tenga consecuencias más allá del fallecimiento de los animales, como ha sido el caso de este lunes en Onda al provocarse el incendio, pero la muerte por electrocución de cigüeñas, entre otras aves, no es un hecho aislado. De hecho, desde SEO BirdLife se identifica como la causa de fallecimiento no natural más frecuente.

Si bien la empresa de la que depende la gestión del tendido eléctrico está realizando una rectificación progresiva de las torres, de hecho, la ley obliga a que sea así en las zonas sensibles y donde se confirman muertes, lo cierto es que, como denuncian desde SEO BirdLife y otras entidades conservacionistas como la Societat Ortitològica Valenciana, que esta medida sea progresiva y no integral provoca que muchos de esos apoyos sigan sin estar aislados y cuando las aves se posan o entran en contacto de algún modo con cables o apoyos, reciben una descarga, a menudo letal.

En el caso de las cigüeñas, el suceso de estas características más llamativo registrado en Castellón fue el que dejó una veintena de animales muertos, también en Onda, en el año 2023.

Desde SEO BirdLife confirman que las cigüeñas están en plena ruta migratoria y el paso por diferentes zonas de la provincia es ya un hecho habitual. Indican que se trata de un «típico migrador transahariano que, hasta hace relativamente poco tiempo, solo aparecía en territorio peninsular durante la época de reproducción».

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Esas dinámicas están cambiando y España «representa también un área de paso obligado para las cigüeñas originarias de Centroeuropa, Dinamarca, Alemania y Países Bajos, que viajan principalmente por las provincias mediterráneas hasta el área de Gibraltar para cruzar el Estrecho entre agosto y septiembre».

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