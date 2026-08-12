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Una persona que había ido a ver el eclipse a una senda forestal de Llucena sufre un accidente y tiene que ser rescatada por los bomberos

Ha resultado herida en un incidente en la senda forestal Mas de Beltrán, movilizando a una dotación del parque de bomberos de l'Alcalatén

Los bomberos, durante un rescate, en una imagen de archivo.

Los bomberos, durante un rescate, en una imagen de archivo. / Consorcio Provincial de Bomberos

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Una persona ha resultado herida este miércoles por la tarde en Llucena tras sufrir un accidente en el monte, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Al parecer, se trataba de una persona que había acudido precisamente a esa zona forestal del interior de Castellón para poder disfrutar del eclipse solar total que ha ocurrido unos tres cuartos de hora antes de que los bomberos informasen del incidente.

Una dotación del parque de l'Alcalatén se ha movilizado para tratar de rescatar a esta persona, al no poder avanzar en su marcha. Al llegar tanto bomberos como sanitarios han podido atender sin muchos problemas a la persona, que ha resultado herida leve.

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La senda forestal en la que ha ocurrido el inicidente ha sido el conocido como Mas de Beltran. Los bomberos han informado del accidente a las 21.13 horas.

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