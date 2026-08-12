Ratifican la condena a 3 personas por agredir a un hombre con un destornillador en Castellón: "¡Por la espalda también se puede!"
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) ha confirmado la sentencia que ya adelantó 'Mediterráneo'
"¡Por la espalda también se puede!", gritaba uno de los atacantes a sus compinches para atacar con más virulencia a la víctima con un destornillador. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) ha confirmado este miércoles la sentencia a tres varones, como ya adelantó Mediterráneo.
Tres personas se sentaron el pasado 15 de julio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón para responder por una presunta agresión con un destornillador a un hombre. En la vista, los acusados han mostrado su conformidad por los hechos por los que se les acusaba y se ha dictado una sentencia condenatoria de viva voz a una pena de 5 años de prisión por un delito de tentativa de homicidio y una multa por hurto. Además, deberán cumplir con un alejamiento por periodo de seis años de su víctima. Además, las personas acusadas han abonado 6.600 euros antes del juicio, como previa al pago de la indemnización de 40.000 euros.
La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 9 años de prisión para cada uno de los tres acusados de presuntamente clavar un destornillador por la espalda a una cuarta persona. Los tres acusados comparecieron este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón donde debían responder por unos hechos que tuvieron lugar el 18 de septiembre del 2024. Sin embargo, el tribunal decidió la suspensión del juicio hasta este miércoles.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, mientras la víctima iba caminando con su pareja, uno de los acusados se aproximó por su espalda y, al grito de por la espalda también se puede, haciendo uso del objeto punzante que llevaba en las manos se lo clavó en la espalda y le golpeó con él en la cabeza. Al darse cuenta y girarse a ver quién era el agresor, la víctima puedo ver tanto a este como a las otras dos personas acusadas. La víctima intentó huir a la carrera mientras los procesados lo perseguían. En un momento dado, le pusieron la zancadilla haciendo que este cayera al suelo y, una vez allí, continuaron agrediéndole. Mientras, a la víctima se le cayó en el suelo el móvil, siendo este sustraído por los acusados, que se marcharon a pie mientras la víctima era auxiliada tanto por su pareja como por los viandantes.
Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico con fractura temporal, hemorragia intracraneal, heridas punzantes en brazo y línea dorsolumbar, hematoma fronto orbitario, escoriación que precisaron tratamiento médico quirúrgico. Las lesiones tardaron 90 días en recuperar. El valor del móvil sustraído ascendía a menos de 400 euros.
Los acusados, en situación irregular en España, permanecen en prisión provisional desde el 23 de septiembre del 2024. En su escrito inicial, la Fiscalía consideraba los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito leve de hurto. Además, por el hurto pedía una condena de 3 meses con una cuota diaria de 15 euros.
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