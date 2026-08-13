Accidente triple en la AP-7 en Castellón por culpa de un camión que ha perdido arena: hay largas retenciones
El siniestro se ha producido a la altura de Benicàssim y no se han registrado heridos
Tres coches se han accidentado este jueves al mediodía en la autopista AP-7 a la altura de Benicàssim al quedar desestabilizados como consecuencia de la pérdida de arena de un camión que les precedía en la marcha.
Así lo han explicado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo, que han indicado además que no hay heridos en el siniestro, pese a lo aparatoso de la situación.
El estado de la carretera, con los coches accidentados y la cantidad de arena esparcida, ha afectado a la circulación y se registra tráfico lento desde el punto kilométrico 418 de la AP-7 en sentido València, que es el vial que se ha visto afectado. Solo está funcionado uno de los carriles y hay varios kilómetros de retención.
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