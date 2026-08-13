Fallecen dos personas en una colisión frontal entre un coche y un camión en Castellón

Tragedia en las carreteras castellonenses este jueves por la mañana, a la altura del término municipal de San Rafael del Río. Dos personas han fallecido en una fuerte colisión frontal entre un coche y un camión en la vía CV-11, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón habían acudido al lugar, indicando que había personas atrapadas por al accidente, y finalmente se ha confirmado la muerte de dos personas.

El accidente se ha producido antes del mediodía y los profesionales del parque Baix Maestrat habían sido los que se habían desplazado para asistir a los afectados por la colisión. También se han movilizado medios sanitarios. No ha trascendido por el momento si hay más personas heridas.

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