La Guardia Civil lleva ante el juez a 37 conductores en Castellón durante el mes de julio
La Guardia Civil actuó en julio contra 15 conductores por carecer de permiso o licencia y contra otros 22 por conducir bajo los efectos del alcohol
La Guardia Civil de Tráfico puso a disposición judicial el pasado mes de julio a un total de 37 conductores en la provincia de Castellón por presuntos delitos contra la seguridad vial.
De ellos, 15 conductores circulaban sin permiso o licencia, mientras que los otros 22 fueron puestos a disposición judicial por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, según ha informado el instituto armado.
Datos autonómicos
En el conjunto de la Comunitat Valenciana, los agentes actuaron contra 225 conductores durante el mes de julio por este tipo de delitos.
De todos ellos, 98 conducían presuntamente sin permiso o licencia, mientras que 116 circulaban bajo los efectos del alcohol. Además, cinco fueron puestos a disposición judicial por conducción temeraria, uno por exceso de velocidad, otro por abandono del lugar del accidente y cuatro por conducir con drogas en el organismo.
Por provincias, Alicante registró 47 conductores puestos a disposición judicial por carecer de permiso o licencia y 37 por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que en Valencia fueron 36 y 57, respectivamente.
En el caso de Castellón, los datos facilitados por la Guardia Civil se corresponden con los 15 conductores sin permiso o licencia y los 22 que circulaban bajo los efectos del alcohol.
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