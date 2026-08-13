Un herido leve en el segundo accidente del día en la AP-7 en Castellón, el tercero en las carreteras de la provincia
Hay retenciones en sentido Barcelona
Un hombre de 79 años ha resultado herido con múltiples contusiones en un accidente en la autopista AP-7 a la altura del término municipal de Orpesa, en sentido Barcelona, según ha explicado este jueves la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo. Retenciones de al menos dos kilómetros se registran en esta vía, en la que solo funciona un carril esta tarde.
El varón ha sido trasladado por los servicios sanitarios al Hospital General de Castelló, tal y como han indicado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en Castellón.
Este es el tercer siniestro de tráfico que se produce en la provincia de Castellón en esta jornada, que ha dejado la luctuosa noticia de los dos fallecidos en una colisión frontal entre un coche y un camión en San Rafael.
Además, el primero de los accidentes de este jueves ya había sido muy cerca de este último, ya que también ha ocurrido en la AP-7, en la vecina localidad de Benicàssim y en sentido contrario, hacia València.
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