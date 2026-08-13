Muere una turista castellonense de 31 años en un trágico accidente de lancha en Colombia por una "negligencia grave"

Luto en la provincia, sobre todo en Costur y Castelló. Una joven castellonense de 31 años falleció esta semana en un trágico accidente de lancha en el Parque Nacional Natural Tayrona, en la parte caribeña de Colombia, según ha podido saber este jueves Mediterráneo de fuentes cercanas a lo ocurrido. La mujer se encontraba realizando una excursión en lancha cuando la embarcación volcó y las fuentes consultadas denuncian que se ha tratado de una "negligencia grave" por parte de los responsables del barco que sufrió el incidente.

El suceso, que no tiene que ver con el grave terremoto que sacudió Colombia, ha dejado rotos a los seres queridos de la joven, que estaba de vacaciones en el país sudamericano.

Investigación abierta

La Dirección General Marítima de Colombia, a través de la Capitanía del Puerto de Santa Marta, informó de la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

"De acuerdo con la información preliminar recopilada por la Autoridad Marítima Colombiana, el siniestro marítimo involucró a una embarcación de recreo proveniente del corregimiento de Buritaca, Santa Marta, que sufrió un naufragio, dejando alrededor de 20 personas en el agua. Tras recibir el reporte de la emergencia a través del canal 16 de VHF marino, la Dirección General Marítima activó de manera inmediata los protocolos de atención y coordinación interinstitucional con la Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas y del personal de la Capitanía de Puerto de Santa Marta en tierra", han explicado las autoridades dependientes del gobierno colombiano.

Algunos pasajeros habían conseguido salir del barco, pero la turista castellonense lamentablemente falleció y, si bien las autoridades colombianas han anunciado la investigación y procederán de dicha manera, la familia de la joven tiene claro que lo sucedido es una negligencia.

Condolencias de las autoridades

La Dirección General Marítima de Colombia ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de la joven castellonense y ha expresado "sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos".

El departamento de Parques Naturales de Colombia también ha mandado sus "condolencias a los familiares y allegados" de la joven, natural de Castelló y con raíces en Costur. Asimismo, han indicado que "las circunstancias del hecho son materia de verificación por parte de las autoridades competentes".

"Parques Nacionales Naturales de Colombia lamenta el fallecimiento de una persona tras el volcamiento de una embarcación que transportaba turistas en inmediaciones de Cabo San Juan del Guía, en el Parque Nacional Natural Tayrona. Ante la emergencia registrada en la tarde del miércoles, los guardaparques del área protegida acompañaron las labores de atención y rescate, en coordinación con los organismos y autoridades competentes. Las personas que se encontraban en el agua fueron auxiliadas por otras embarcaciones que acudieron al lugar", han añadido las autoridades de Colombia, país que se encuentra inmerso en otra crisis nacional por el grave terremoto que ha dejado más de 250 muertos y que además acaba de cambiar de gobierno.

Otras tres personas resultaron heridas en el mismo accidente y fueron trasladadas desde el paraje de Cabo San Juan del Guía hasta un hospital cercano donde recibieron mayor asistencia sanitaria.