La excursión de lancha en la que murió la joven de Castelló salió "con bandera roja" en el mar y había más personas "que chalecos salvavidas"

La investigación para determinar las causas de la muerte de Noelia M., joven castellonense fallecida a los 31 años, está en marcha en Colombia. Un accidente el pasado martes de la lancha para turistas en la que iba terminó con su vida, además de dejar otras tres personas heridas y un total de 20 pasajeros a la deriva que tuvieron que ser rescatados. Ocurrió esta semana en el Parque Natural Nacional Tayrona de Colombia, en la costa caribeña del país sudamericano, muy cerca de la frontera con Venezuela.

Fuentes cercanas a la víctima denuncian en declaraciones a Mediterráneo que el caso se trató de una "negligencia grave" de la empresa turística que ofrecía los viajes de ocio en lancha por el Caribe. Inciden en que el mar se encontraba en mal estado en el momento de la fatídica excursión de lancha. "Había bandera roja", afirman.

Además, apuntan a otro factor de suma importancia en cualquier pasaje marítimo: consideran que había más personas que chalecos. "Había sobrepoblación en la embarcación, con falta de chalecos salvavidas para todos", recalcan las fuentes.

El accidente ocurrió en el Cabo San Juan del Guía este 11 de agosto, en una de las muchas excursiones que suelen ofrecerse en el Tayrona, uno de los principales destinos turísticos de Colombia. El ticket que acompaña a esta noticia pertenece a uno de esos pasajes que partieron el mismo día de la muerte de Noelia M.

Cabe recordar que el suceso no tuvo que ver con el terremoto que hubo en Colombia antes de producirse el siniestro, puesto que el lugar donde se accidentó la lancha está en el otro extremo del país.

Días difíciles

Las labores para tratar de repatriar los restos mortales continúan, un proceso que siempre es doloroso para los seres queridos de personas que fallecen en el extranjero.

Noelia M. era natural de Castelló, pero su muerte también se llora en Costur, localidad en la que tenía raíces familiares. Compromís per Castelló, formación política en la que militó, expresó el jueves sus condolencias a la familia.

La Dirección General Marítima de Colombia, a través de la Capitanía del Puerto de Santa Marta, informó de la apertura de una investigación para esclarecer los hechos, pero hay que recordar que el país se encuentra inmerso en otra crisis nacional por el terremoto y que además hace apenas una semana que cambió el gobierno, por lo que se trata de un momento convulso para Colombia, así que la familia de la joven castellonense deberá seguir muy de cerca la investigación para fiscalizar su escrupulosidad.

La versión de Colombia

"De acuerdo con la información preliminar recopilada por la Autoridad Marítima Colombiana, el siniestro marítimo involucró a una embarcación de recreo proveniente del corregimiento de Buritaca, Santa Marta, que sufrió un naufragio, dejando alrededor de 20 personas en el agua. Tras recibir el reporte de la emergencia a través del canal 16 de VHF marino, la Dirección General Marítima activó de manera inmediata los protocolos de atención y coordinación interinstitucional con la Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas y del personal de la Capitanía de Puerto de Santa Marta en tierra", han dicho las autoridades marítimas colombianas sobre su versión de lo ocurrido.

Algunos pasajeros habían conseguido salir del barco, pero la turista castellonense lamentablemente falleció y, si bien las autoridades colombianas han anunciado la apertura de la investigación y procederán de dicha manera, la familia de la joven tiene claro que lo sucedido es una negligencia.