Castellón roza los 54.000 trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social en julio con un nuevo récord

El mercado de trabajo de Castellón sigue impulsado por los trabajadores de nacionalidad extranjera, con un nuevo récord este mes de julio, según se desprende de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revelados este viernes. La estadística muestra que había ya un total de 53.994 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en julio, una cifra que supone un 15,55% más que en el mismo mes del año anterior. El aumento interanual es de 7.255 personas migrantes que ahora están dentro del sistema nacional de trabajo, meses después de que comenzase el proceso de regularización impulsado por el Gobierno central (el plazo para solicitar la regularización terminó el 30 de junio). Castellón registró 19.090 solicitudes de inmigrantes en el proceso de regularización extraordinaria. En toda España hubo 1.174.978 peticiones.

El incremento de trabajadores que han elegido Castellón para migrar y que ahora cotizan desde la provincia se nota mes a mes, pues solamente entre junio y julio ha habido una subida de 2.355 trabajadores, un 4,56% de diferencia que muestra que esta tendencia va in crescendo.

Más que la media de España

En el último año, los trabajadores extranjeros se han convertido en el motor de la creación de empleo y en estos momentos en la provincia ya se rozan los 54.000 empleados inmigrantes afiliados a la Seguridad Social. Castellón, además, presenta la subida mensual más grande de las tres provincias de la Comunitat, puesto que Alicante tiene un 4,38% de incremento y Valencia se queda en el 2,29%.

Este fenómeno laboral se está produciendo en toda España. En todo el país ya hay 3.512.223 trabajadores extranjeros, lo que suponge un aumento del 1,92% respecto al mes pasado, concretamente 66.046 trabajadores más. Yendo a los datos interanuales (respecto a julio de 2025), hay un 13,61% de migrantes más en el mercado laboral, un total de 420.875 de ellos. La provincia de Castellón se encuentra por encima de la media de ambos porcentajes nacionales.

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Detrás del fuerte impulso que están dando los inmigrantes al mercado laboral hay varias causas. Una es el inicio de las contrataciones vinculadas a la temporada turística. Un solo vistazo a los principales portales de empleo basta para comprobar cómo las empresas, sobre todo las del sector de la hostelería y el comercio, están buscando trabajadores para el verano y muchos de los aspirantes son extranjeros. La otra es el impacto de la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno. Una parte importante de los inmigrantes que han encontrado trabajo en Castellón en los últimos meses lo han hecho en sectores como la hostelería, el transporte y la construcción.