Dos embarcaciones a la deriva en Castellón por el episodio de mal tiempo: los bomberos tratan de rescatar a los ocupantes

El mal estado del mar a causa del episodio de mal tiempo, con lluvias y tormentas en la provincia de Castellón este sábado, también ha ocasionado múltiples problemas en la costa, además de los incendios, inundaciones y rescates producidos en el Alto Palancia.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajan a contrarreloj para rescatar a los ocupantes de dos embarcaciones a la deriva, una en Orpesa y otra en Peñíscola. Salvamento Marítimo también se encuentra involucrado en las tareas para sacar del agua a cinco personas (una de ellas un niño) en un velero en Orpesa. En el otro de los casos, se trata de una barca hinchable que navega sin control frente a las costas de Orpesa.

Se desconoce la cantidad de personas que se encuentran a bordo de esta barca hinchable.

Por último, los bomberos también han rescatado minutos antes de que se decretaran estas dos emergencias a cuatro menores que tenían problemas para salir del agua en Alcossebre. Dicha situación se ha resuelto con éxito.