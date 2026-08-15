Dos embarcaciones a la deriva en Castellón por el episodio de mal tiempo: los bomberos tratan de rescatar a los ocupantes
Un velero se encuentra a la deriva en Orpesa con cinco personas a bordo y una barca hinchable navega sin control en Peñíscola, sin que se sepa aún cuántas personas están allí en peligro
El mal estado del mar a causa del episodio de mal tiempo, con lluvias y tormentas en la provincia de Castellón este sábado, también ha ocasionado múltiples problemas en la costa, además de los incendios, inundaciones y rescates producidos en el Alto Palancia.
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajan a contrarreloj para rescatar a los ocupantes de dos embarcaciones a la deriva, una en Orpesa y otra en Peñíscola. Salvamento Marítimo también se encuentra involucrado en las tareas para sacar del agua a cinco personas (una de ellas un niño) en un velero en Orpesa. En el otro de los casos, se trata de una barca hinchable que navega sin control frente a las costas de Orpesa.
Se desconoce la cantidad de personas que se encuentran a bordo de esta barca hinchable.
Por último, los bomberos también han rescatado minutos antes de que se decretaran estas dos emergencias a cuatro menores que tenían problemas para salir del agua en Alcossebre. Dicha situación se ha resuelto con éxito.
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