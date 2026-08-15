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Dos embarcaciones a la deriva en Castellón por el episodio de mal tiempo: los bomberos tratan de rescatar a los ocupantes

Un velero se encuentra a la deriva en Orpesa con cinco personas a bordo y una barca hinchable navega sin control en Peñíscola, sin que se sepa aún cuántas personas están allí en peligro

Oleaje en una playa castellonense, en una imagen de archivo.

Oleaje en una playa castellonense, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Sánchez

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

El mal estado del mar a causa del episodio de mal tiempo, con lluvias y tormentas en la provincia de Castellón este sábado, también ha ocasionado múltiples problemas en la costa, además de los incendios, inundaciones y rescates producidos en el Alto Palancia.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajan a contrarreloj para rescatar a los ocupantes de dos embarcaciones a la deriva, una en Orpesa y otra en Peñíscola. Salvamento Marítimo también se encuentra involucrado en las tareas para sacar del agua a cinco personas (una de ellas un niño) en un velero en Orpesa. En el otro de los casos, se trata de una barca hinchable que navega sin control frente a las costas de Orpesa.

Se desconoce la cantidad de personas que se encuentran a bordo de esta barca hinchable.

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Por último, los bomberos también han rescatado minutos antes de que se decretaran estas dos emergencias a cuatro menores que tenían problemas para salir del agua en Alcossebre. Dicha situación se ha resuelto con éxito.

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