Dos incendios por el episodio de tormentas en el Alto Palancia y seis personas rescatadas de una furgoneta

El episodio de tormentas no solo ha traído multitud de lluvias al interior de Castellón este sábado, sino que también se han producido dos incendios esta tarde. El primero de ellos se ha originado en un aerogenerador de Pina de Montalgrao. El segundo se trata de un incendio forestal en Ludiente, aparentemente por la caída de un rayo.

Así lo han indicado los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón, que trabajan esta tarde para abordar estas dos situaciones. Además, se encuentran inmersos en otra situación complicada al haber tenido que rescatar a seis personas que iban en una furgoneta en Bejís, donde han caído más de 180 l/m2 de agua este domingo, y que yendo por una senda forestal han visto cómo un desprendimiento les impedía continuar la ruta. En principio todos los ocupantes están en buenas condiciones.

Respecto a los incendios, los profesionales están centrándose en impedir que fragmentos en llamas caigan sobre la vegetación de alrededor, para evitar que se produzca un incendio de mayor relevancia.

En Ludiente, se ha avistado una columna de humo y los Bomberos del parque Alto Palancia van hacia allí porque consideran que se puede tratar de un incendio forestal.