Castellón lleva 55 muertes atribuibles al calor desde principios de julio y 72 desde junio

Las sucesivas olas de calor que se han producido este verano en la provincia de Castellón se han traducido en 55 muertes desde el 1 de julio hasta el 16 de agosto, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto Carlos III. Los fallecimientos alcanzan los 72 cuando se toman los datos desde el 1 de junio.

Así, en lo que va de agosto ya ha habido 19 muertes en Castellón atribuibles al calor, según el Momo. De seguir a este ritmo, los decesos podrían llegar a superar las 36 defunciones que hubo que lamentar en el mes de julio, aunque un descenso de las temperaturas como el pronosticado para el próximo fin de semana según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podría ayudar a moderar la cantidad de muertes diarias.

A esas muertes de julio y agosto, hay que añadir también las del pasado junio, mes que resultó ya especialmente cálido en muchas zonas de la provincia y donde se produjeron 17 muertes atribuibles al calor.

Las causas

Algunas de las causas de este aumento en las muertes, según multitud de colegios oficiales de médicos de España, son la larga duración de los episodios de bochorno y las noches tórridas e infernales que se han incrementado en Castellón (son las noches en las que las temperaturas no bajan de los 25ºC y los 30ºC respectivamente).

Según indican, la mortalidad cardiovascular se ha incrementado en un 12%, con más infartos e ictus que derivan en decesos, con el calor como factor desencadenante de la dolencia. El mal descanso y el empeoramiento de la presión arterial elevada son dos consecuencias de estas temperaturas que siguen batiendo récords nocturnos.

Las personas mayores de 65 años son las más susceptibles a padecer alguna de estas crisis potencialmente mortales, por lo que se recomienda extremar las precauciones en sus casos.