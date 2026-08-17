Cultivaba marihuana en un comercio de compraventa de objetos de segunda mano de Burriana

La Guardia Civil de Burriana ha desmantelado una importante plantación indoor de marihuana y ha detenido a un hombre, al cual se le atribuye un delito contra la salud pública.

La actuación se inició tras detectarse diversos indicios que apuntaban a la posible existencia de una plantación clandestina de cannabis, oculta en un establecimiento de compraventa de objetos de segunda mano en Burriana.

Las investigaciones permitieron constatar la actividad ilícita llevando a cabo un registro en el establecimiento. Allí, los agentes localizaron una plantación indoor perfectamente acondicionada para la producción de cannabis, compuesta por 141 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, así como una compleja infraestructura iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinada a maximizar la producción de la sustancia.

Detenciones y situación judicial

La investigación fue llevada a cabo por la Guardia Civil de Burriana, que contó con la participación de perros detectores de drogas del servicio cinológico de la Comandancia de Castellón.

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Finalmente, las diligencias en unión al detenido fueron entregados ante la Autoridad Judicial competente de la localidad de Vila-real.