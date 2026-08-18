Alerta por una posible reproducción del incendio en la Serra d'Espadà: Movilizan hasta cinco medios aéreos

Con el incendio forestal iniciado en la Vall d'Uixó el pasado 25 de julio todavía por extinguir, los servicios de emergencias han recibido en la tarde de este martes el aviso de lo que parece ser una reproducción del fuego, que estaría cogiendo fuerza en el término municipal de Tales.

Las primeras informaciones apuntan a que la columna de humo se habría divisado en una zona de difícil acceso a pie, en un punto con vegetación verde y mucha continuidad, que no se habría visto afectada por el incendio que se dio por controlado el 5 de agosto.

Desde el primer momento el fuego habría cogido intensidad, razón por la cual se ha solicitado la movilización de diversos medios aéreos, para hacer frente a un incidente que según diversas fuentes podría tratarse de una reproducción del anterior, todavía por extinguir, o de un fuego nuevo, porque otras fuentes consultadas, a falta de una confirmación oficial, han apuntado a que las llamas estarían fuera del perímetro del anterior incendio.

Columna de humo localizada en el término municipal de Tales que ha puesto en Alerta a los servicios de extinción de incendios. / MEDITERRÁNEO

Según testigos, el primero en intervenir ha sido un helicóptero, pero de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso este periódico, se ha ordenado de inmediato la activación de cinco medios aéreos, además de las brigadas forestales de Eslida, Onda, Altura y Segorbe. Han sido los agentes medioambientales de la Generalitat los que han dado la localización exacta.

El problema de la ubicación del fuego, alejado de la pista más cercana, convierte la intervención de avionetas y helicópteros en algo crucial en estos primeros momentos. La estación meteorológica que Avamet tiene en Tales señala que en coincidiendo con la declaración del incendio, se registra una brisa del este con rachas máximas de 8 km/h y 61% de humedad.