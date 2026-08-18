Al menos seis detenidos en una reyerta en un conocido chiringuito en la playa de Castelló

Al menos seis personas han sido detenidas en la tarde de este martes por atentado contra la autoridad o por tentativa de hurto tras una intervención conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local en las inmediaciones del chiringuito Solé de Castelló, propiedad del Rototom Sunsplash, festival que se encuentra celebrándose en Benicàssim. Se desconoce cuántos detenidos han sido arrestados por los dos delitos y cuántos por apenas uno de ellos, por lo tanto se desconoce el total de personas que se encuentran en dependencias policiales.

Los detenidos son personas que, presuntamente, estaban cometiendo robos de forma habitual en la playa y en los alrededores del establecimiento, que se encuentra lleno estos días de Rototom, pues gran parte de sus clientes son asistentes al festival de reggae. Fuentes del propio Solé han explicado a Mediterráneo que han sido ellos mismos quienes alertaron a la Policía ante los problemas que estas personas estaban causando prácticamente a diario y que el personal del local no podía contener por sus propios medios.

La situación se ha complicado cuando los agentes acudieron al establecimiento para proceder a varias detenciones por la tentativa de hurto. En ese momento, una multitud de clientes del Solé, muchos de ellos asistentes al Rototom, que se está celebrando estos días, se ha abalanzado sobre los policías. A raíz de esa pelea han llegado las otras detenciones por presunto atentado contra la autoridad.

Momentos de tensión

Al parecer, algunos de los presentes interpretaron que los agentes estaban actuando contra varias de estas personas, algunas de ellas racializadas, sin conocer los motivos de la intervención policial. Esta situación ha provocado momentos de tensión que han acabado derivando en la reyerta, aunque no se han registrado heridos.

Durante el incidente también se ha visto involucrado un guardia de seguridad del Solé, que se ha enfrentado a uno de los presuntos autores de los hurtos y se ha llevado golpes, pero que se encuentra en buen estado. Según las primeras informaciones, algunos de los implicados también se solían llevar vasos del establecimiento.

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Finalmente, la actuación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local ha permitido controlar la situación.