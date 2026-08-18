Unos ladrones roban en el 'maset' de Pepe Reina en Vila-real

Unos ladrones han robado en el 'maset' que tiene en Vila-real el exfutbolista del Villarreal y la selección española Pepe Reina, actual entrenador del Juvenil A del club.

Según ha podido confirmar Mediterráneo con fuentes policiales, los ladrones entraron durante una noche en la que ni Reina, ni su mujer, la exjugadora de voleibol Yolanda Ruiz, ni los cinco hijos de la pareja estaban en casa durante el atraco. Sí que se encontraban en el 'maset' el suegro de Reina y una empleada del hogar.

Los presuntos delincuentes, a los que trata de encontrar la Policía Nacional mediante una investigación que ya está abierta, se llevaron objetos personales de la familia y nadie resultó herido. Por el momento no ha trascendido el día en el que ocurrió el robo en la vivienda del campeón del mundo en 2010. La familia está establecida desde hace varios años en Vila-real.

El suceso ha suscitado preocupación entre vecinos de los 'masets' cercanos al del que ha sido objetivo de los asaltantes.

El exportero ya fue víctima de un robo en su vivienda hace 19 años en Inglaterra. En aquel entonces, los ladrones aprovecharon que Reina se encontraba jugando una semifinal de Champions League entre el Liverpool y el Chelsea, partido en el español fue héroe del equipo de Anfield parando dos penaltis en la tanda que les dio el pase a la final.