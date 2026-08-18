Sofocan un incendio en una masía junto a una zona de vegetación en Sant Joan de Moró
Han movilizado hasta tres medios aéreos para apagarlo con rapidez
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón apagaron ayer en un incendio que se había provocado en una vivienda de Sant Joan de Moró, al lado de un terreno donde había vegetación.
La edificación era una masia que, por su situación, preocupaba a los profesionales, puesto que de propagarse el fuego podría afectar a la zona colindante y de ahí esparcirse a más sitios.
La actuación permitió controlar las llamas una hora después de que se originaran y sin que hubiera más afecciones que las que sufrió la masía. Llegaron a movilizarse tres medios aéreos de la Generalitat, además de dos dotaciones de bomberos de la Diptuación, cuatro unidades de Forestals y una dotación del área de Seguridad de Castelló.
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