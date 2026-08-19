Siniestro vial
Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la AP-7 en Castellón
Tres vehículos se vieron implicados en el choque y las cuatro personas afectadas fueron trasladadas al Hospital General de Castellón con lesiones leves
Alejandro Prats
Tres vehículos se han visto implicados este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la AP-7, a la altura del término municipal de Benicàssim, en sentido Tarragona. El aviso ha movilizado a los servicios de emergencia y a las autoridades, que se han desplazado hasta el lugar para atender a los afectados, asegurar la zona y facilitar la retirada de los vehículos implicados.
Cuatro personas han resultado heridas de carácter leve a consecuencia del accidente. Todas ellas han sido trasladadas posteriormente al Hospital General de Castellón para ser atendidas y descartar la existencia de lesiones de mayor gravedad. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de los afectados.
Como consecuencia del siniestro, se han registrado retenciones de alrededor de cuatro kilómetros en este tramo de la vía. Durante las labores de asistencia ha sido necesario cortar el carril izquierdo, lo que ha dificultado la circulación y ha provocado importantes problemas de tráfico en sentido Tarragona. Mientras se desarrollaban los trabajos de emergencia, uno de los carriles permanecía operativo para permitir el paso de los vehículos.
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