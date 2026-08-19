La Guardia Civil interviene más de 1.700 artículos del top manta en la costa de Castellón

La Guardia Civil de Castellón, en un dispositivo conjunto con la Policía Local, ha desarrollado desde el pasado día 12 de agosto varios operativos contra la venta ambulante de productos presuntamente falsificados en la localidad de Orpesa, Benicàssim y Peñiscola que ha permitido intervenir 1.765 artículos de diferentes marcas y denunciar administrativamente a 10 personas con infracciones relacionada con esta actividad.

Las primeras de las actuaciones se llevaron a cabo en las zonas de mayor afluencia turística del municipio de Orpesa los pasados días 12 y 14 de agosto, donde los agentes intensificaron la vigilancia para prevenir la comercialización ilícita de productos y proteger tanto a los consumidores como a los titulares de las marcas afectadas y al comercio legal, logrando la aprehensión de 1.200 camisetas deportivas y 200 bolsos de reconocidas marcas supuestamente falsificados.

En una segunda actuación llevada a cabo en Benicàssim, fueron intervenidos numerosos productos destinados a la venta ambulante, entre ellos, 200 camisetas, 80 pulseras, 35 bolsos, diferentes juguetes y otros artículos relacionados con la decoración del cabello.

Bolsos intervenidos durante la operación. / Guardia Civil

Por último, en una actuación llevada a cabo en Peñíscola el pasado día 13 de agosto, permitió llevar a cabo la aprehensión de 50 camisetas deportivas de equipos de fútbol.

Las intervenciones permitieron además retirar del mercado una importante cantidad de productos cuya comercialización podría inducir a error a los consumidores y ocasionar un perjuicio económico tanto a los titulares de las marcas como al comercio legal y siendo propuestas para sanción un total de diez personas.

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La actuación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Castellón en un dispositivo conjunto con las policías locales de Orpesa, Benicàssim y Peñiscola