Dos heridos en un accidente de tráfico en la A-23 en Altura

Un vehículo ha sufrido un accidente este miércoles en el término municipal de Altura, en la autovía A-23, una de las principales vías de comunicación del Alto Palancia que conecta Sagunto con Teruel y que atraviesa la comarca

Según han informado las autoridades, el turismo circulaba por la citada vía cuando, por causas que todavía no han trascendido, se ha salido de la calzada. Como consecuencia del siniestro, dos personas han resultado heridas.

Hasta el punto del accidente se han movilizado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, pertenecientes al parque del Alto Palancia, ante la posibilidad de que alguno de los ocupantes del vehículo pudiera haber quedado atrapado en su interior.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de los heridos.

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