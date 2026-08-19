Rescatan a cuatro menores en la playa Heliópolis de Benicàssim tras lanzarse al mar con bandera roja
Varios camareros y clientes del restaurante Belumar fueron los primeros en acudir en su ayuda antes de la intervención de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos
Cuatro menores han tenido que ser rescatados esta noche en la playa Heliópolis de Benicàssim después de verse en dificultades en el mar, en una jornada en la que este tramo del litoral ha permanecido con bandera roja durante toda la tarde debido al estado del agua.
El mar presentaba fuerte resaca y corrientes, unas condiciones que dificultaban el baño y que habrían impedido a los jóvenes regresar por sus propios medios hasta la orilla.
El incidente ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que ha participado en el operativo con una lancha. Finalmente, los cuatro jóvenes, de origen magrebí, han podido ser sacados del agua y el suceso no ha tenido consecuencias graves.
Camareros al rescate
Antes de la llegada de los servicios de emergencia, varias personas que se encontraban en las inmediaciones reaccionaron rápidamente al percatarse de que los menores tenían problemas para regresar a la orilla. Entre los primeros en lanzarse al mar se encontraban varios camareros del restaurante Belumar, situado frente a la playa, así como algún cliente del establecimiento.
Uno de ellos ha sido Hamlet, camarero del Belumar, quien ha explicado a Mediterráneo que se encontraba trabajando cuando escuchó gritos procedentes de la playa. Al darse cuenta de que había varias personas en apuros en el agua, no dudó en dirigirse hacia el mar y lanzarse para tratar de ayudar en el rescate.
La actuación de estas personas se ha producido mientras se alertaba a los servicios de emergencia, que posteriormente han desplegado el dispositivo necesario para completar el rescate y poner a salvo a los cuatro menores.
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