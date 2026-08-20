Alerta en el interior de Castellón: declarados cuatro nuevos incendios forestales

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha movilizado durante la tarde de este jueves para intervenir en cuatro incendios registrados en el interior de la provincia.

El primero de los fuegos se ha declarado en el término municipal de Altura, donde se han desplegado una dotación de bomberos de la Diputación, dos unidades forestales y un coordinador forestal para trabajar en su extinción. Minutos después, los servicios de emergencias han recibido el aviso de un segundo incendio, esta vez en Tales, originado por la caída de un rayo. Para este fuego se ha movilizadon efectivos terrestres, medios forestales y una unidad aérea.

Asimismo, se ha originado otro incendio en Alcudia de Veo, también como consecuencia de la caída de un rayo, en una zona de vegetación de la partida de Corrals de la Basseta. El operativo desplegado para hacer frente al incendio está integrado por dos dotaciones de Bombers Diputación de Castellón y cuatro unidades de bomberos forestales, una de ellas helitransportada. El dispositivo cuenta además con tres medios aéreos y un coordinador forestal de los Bomberos de la Diputación de Castellón, que participa en las labores de extinción.

Imagen del humo por el incendio originado en Alcudia de Veo. / Bombers Dipcas.

Las fuertes tormentas que están afectando a la provincia durante la jornada de hoy han provocado un nuevo foco de llamas en Borriol, también originado por la caída de un rayo. En este caso, están interviniendo dos unidades terrestres y dos unidades helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, además de dos autobombas y una dotación de Bombers de la Diputación de Castellón, junto con dos medios aéreos de la Generalitat y un coordinador forestal.

Información en elaboración

En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.