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Dos detenciones de la Guardia Civil en el interior de Castellón: drogas y robo en un local de mayores

Los arrestados tienen 40 y 36 años

Droga interceptada en el control de la Guardia Civil.

Droga interceptada en el control de la Guardia Civil. / Guardia Civil

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Redacción

Redacción

Castellón

La Guardia Civil de San Mateu, dentro del plan de impulso de la respuesta operativa ante el reto demográfico y del Plan Mayor de Seguridad, ha detenido, en dos actuaciones diferentes, a un hombre de 40 años por un supuesto delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y un varón de 36 años como presunto de un delito de robo con fuerza en el establecimiento de la asociación de jubilados de la localidad de Sant Mateu.

La primera de las actuaciones tuvo lugar la mañana del pasado día 17 de agosto, en la carretera CV-11, cuando se procedió a dar el alto a un vehículo mientras se efectuaba un Dispositivo Operativo en Vía Pública (DOVP). Ante el evidente nerviosismo del conductor, los agentes sospecharon y procedieron a la identificación y registro del vehículo, obteniendo como resultado el hallazgo de 14 dosis de cocaína. El varón fue propuesto para sanción por carecer del seguro obligatorio y circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Por otro lado, ante una denuncia por un supuesto robo con fuerza en las cosas en el bar de la asociación de jubilados de Sant Mateu, en el que se sustrajo dinero en efectivo y diferentes boletos de lotería, se inició una investigación que culminó con la localización e identificación y detención del supuesto autor de los hechos el pasado día 18 de agosto.

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Imagen del detenido como presuento autor del robo en Sant Mateu.

Imagen del detenido como presuento autor del robo en Sant Mateu. / Guardia Civil

Los detenidos, junto con las diligencias, ha sido remitidos al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs.

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