Hallan el cadáver de un hombre de 59 años dentro de un vehículo en Vinaròs

Un hombre de 59 años ha sido hallado sin vida este jueves al mediodía en el interior de un vehículo estacionado en la zona de la Colonia Europa de Vinaròs.

Fueron varios vecinos quienes dieron la voz de alarma al percatarse de la situación y avisaron directamente a la Policía Local. Los agentes municipales fueron los primeros en desplazarse hasta el lugar, donde localizaron al hombre ya fallecido en el interior del turismo.

Posteriormente acudieron efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Según las primeras comprobaciones, el cuerpo no presentaba aparentemente signos externos de violencia.

El suceso ha sido confirmado a Mediterráneo por fuentes oficiales del Ayuntamiento de Vinaròs.

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Tras las diligencias practicadas en el lugar y siguiendo el protocolo judicial, el cadáver ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Castellón, donde se le practicará la autopsia. El examen forense será el que determine las causas exactas del fallecimiento.