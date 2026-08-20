Movilizan medios aéreos por una reproducción del incendio de la Serra d'Espadà
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se encuentra trabajando en la extinción de las llamas en una zona afectada por el fuego que se originó en julio en la Vall d'Uixò
Alejandro Prats
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han sido movilizados este jueves para intervenir en una reproducción del incendio forestal que afecta a la Serra d’Espadà. El nuevo foco se ha originado en el término municipal de Tales, una zona en la que ya se encontraban trabajando unidades de extinción debido al incendio declarado en la Vall d’Uixó el pasado mes de julio.
Ante la reactivación de las llamas, los servicios de emergencia han reforzado el dispositivo desplegado en la zona. En concreto, se han movilizado dos unidades de Bomberos Forestales, dos medios aéreos y una unidad de coordinación forestal, que se han incorporado a los efectivos que ya trabajaban en el entorno afectado.
Los medios desplazados están centrando sus esfuerzos en controlar la reproducción y evitar que el fuego pueda avanzar por la masa forestal de la Serra d’Espadà. La evolución de las llamas está siendo seguida de cerca por los equipos de emergencia, especialmente ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para esta jornada.
Riesgo extremo de incendios
Por otro lado, Emergències de la Comunitat Valenciana ha advertido de que la provincia de Castellón se encuentra este jueves en nivel extremo de riesgo de incendios forestales. Las elevadas temperaturas, unidas a la posibilidad de tormentas, mantienen en alerta a los servicios de emergencia y aumentan la preocupación ante posibles reproducciones de incendios activos o nuevos focos.
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