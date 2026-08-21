La alcaldesa de Segorbe llama a la calma ante el incendio: "No hay sensación de alarma en el municipio"

El incendio que afecta desde ayer a la Sierra Calderona, y que fue originado en el término municipal de Segorbe, acumula ya las 120 hectáreas calcinadas. Un suceso que mantiene en vilo a la provincia y, más, tras el incendio ocurrido a finales del mes de julio en la Vall d'Uixó que afectó a la Serra d'Espadà.

La alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población ante el incendio forestal que se ha originado en el municipio. Según ha explicado, las llamas se encuentran todavía a varios kilómetros del núcleo urbano y, por el momento, no existe sensación de alarma entre los vecinos.

Climent ha señalado que el frente del incendio se encuentra más próximo a los términos de Gátova y Náquera que al casco urbano de Segorbe. Desde el municipio, ha indicado, no se pueden ver directamente las llamas, aunque sí es visible la columna de humo provocada por el fuego.

La alcaldesa ha insistido en que la situación se mantiene bajo control desde el punto de vista de la población y ha destacado la tranquilidad que se respira en el municipio. «Entre la gente hay tranquilidad y no hay sensación de alarma», ha asegurado.

No obstante, Climent ha apuntado que habrá que esperar a la próxima reunión de coordinación para conocer la evolución del incendio y disponer de más información sobre la situación.